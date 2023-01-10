Споткнулись на башмаке. В Петербурге РЖД не добились компенсации от террористов, сломавших «Сапсан»

В Петербурге суд не удовлетворил финансовые претензии РЖД к террористам, подложившим тормозной башмак перед «Сапсаном» в 2017 году. Компания потратила 35 млн на новый модуль, хотя ремонт был кратно дешевле – и за него тоже заплатили.

О результате судебной тяжбы РЖД объединённая пресс-служба судов сообщила 10 января. Компания через Кировский райсуд пыталась взыскать 35,9 млн рублей с осуждённых по делу о теракте на железной дороге между Петербургом и Москвой в июле 2017 года, когда два «Сапсана» пытались столкнуть с помощью подобия башмака, который используют для фиксации поезда на рельсах.



«Фонтанка» писала, что преступников подвела недоделка, и поезд проскочил препятствие. Пассажиры остались целы, пять вагонов – нет. В 2019 году семь обвиняемых получили сроки от 15 лет до 21 года.



Организатором террористического сообщества признали Эмома Бурхонова, ему назначили 22 года колонии. Из материалов Верховного суда следует, что он заключил соглашение со следствием и активно давал показания на своих подельников. Их считают приверженцами запрещённого в России «Исламского государства»*, мотивом называли протест против российского военного вмешательства в Сирии.



РЖД тогда оценивала ущерб в 55 млн рублей. В каждом уголовном деле иск о возмещении вреда суды признавали по праву: требовать компенсации компания могла, но только после того, как будут готовы экспертные данные о годности тягового преобразователя поезда, признанного вещдоком.

Преобразователь вернули 2 июля 2020 года, когда Верховный суд не оправдал фигурантов, пытавшихся обжаловать приговор. В РЖД объяснили, что ждать так долго не могли: без модуля поезд пришлось бы изымать из перевозок, что повлекло бы дезорганизацию пассажирского сообщения.



В результате был приобретён новый преобразователь. Старый после возвращения отремонтировали за 12 млн рублей (эти расходы покрыла страховая), но «Сапсану» он не пригодился – «Сименс» отказался выкупать замену.

«Более разумного способа исправления повреждений поезда не существует», – настаивали в РЖД в иске к организатору террористического сообщества Бурхонову и трём его подельникам, непосредственно причастным к поломке состава.

Кировский райсуд, изучив материалы, не увидел убытков от преступления. Ремонт вагонов и преобразователя оплачен за счёт страховой. Деталь, которая находится на хранении, рабочая и может использоваться. Новый модуль эксплуатируется и приносит прибыль.

