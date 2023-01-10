    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    763мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.3eur75.08

    Годы кошмара на Урале. Суд вынес приговор педофилу, который охотился за девочками

    3094
    2 комментария

    Суд в Нижнем Тагиле приговорил 43-летнего мужчину к 24 годам колонии. Его признали виновным по уголовным статьям о развращении и действиях сексуального характера в отношении детей. Об этом 10 января сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.

    Установлено, что жертвами маньяка в период с 2014-го по 2020 год стали четыре девочки из разных городов региона. «Противоправные деяния совершались злоумышленником, в частности, посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах», — уточняют в СК.

    Отмечается, что расследование дела представляло собой особую сложность, так как преступления были совершены давно и в отношении детей. Следователям потребовалась кропотливая работа как с потерпевшими, так и с их близкими.

    Как уточнили E1.RU в региональном ГУ МВД, педофил имеет за плечами три судимости, которые он получил в 1994, 1998 и 2000 годах. Его привлекали к ответственности за имущественные преступления.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close