Годы кошмара на Урале. Суд вынес приговор педофилу, который охотился за девочками

Суд в Нижнем Тагиле приговорил 43-летнего мужчину к 24 годам колонии. Его признали виновным по уголовным статьям о развращении и действиях сексуального характера в отношении детей. Об этом 10 января сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.



Установлено, что жертвами маньяка в период с 2014-го по 2020 год стали четыре девочки из разных городов региона. «Противоправные деяния совершались злоумышленником, в частности, посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах», — уточняют в СК.

