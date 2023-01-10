Из-за птичьего гриппа в Японии планируют избавиться более чем от 10 миллионов кур. Это антирекорд

В Японии планируют забить более чем 10 млн кур из-за распространения птичьего гриппа, количество является рекордным. Об этом 10 января сообщает Reuters, ссылаясь на представителя министерства сельского хозяйства страны.



Уточняется, что с учётом новой вспышки птичьего гриппа на птицеферме в Миядзаки общее число кур, подлежащих выбраковке в этом сезоне, достигло 10,08 миллиона. Всего пострадали 23 префектуры.

«Птичий грипп распространяется по всему миру, включая Европу и США, и количество вируса, который попадает в Японию с перелетными птицами, в этом сезоне было высоким», — заявил источник.

