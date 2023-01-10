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    Из-за птичьего гриппа в Японии планируют избавиться более чем от 10 миллионов кур. Это антирекорд

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    В Японии планируют забить более чем 10 млн кур из-за распространения птичьего гриппа, количество является рекордным. Об этом 10 января сообщает Reuters, ссылаясь на представителя министерства сельского хозяйства страны.

    Уточняется, что с учётом новой вспышки птичьего гриппа на птицеферме в Миядзаки общее число кур, подлежащих выбраковке в этом сезоне, достигло 10,08 миллиона. Всего пострадали 23 префектуры.

    «Птичий грипп распространяется по всему миру, включая Европу и США, и количество вируса, который попадает в Японию с перелетными птицами, в этом сезоне было высоким», — заявил источник.

    В декабре правительство Японии выпустило предупреждение: птицеводам в пострадавших районах поручили провести дезинфекцию с помощью гашёной извести.

    Рекордное число кур, индеек и других птиц погибли в результате вспышек заболевания в США и Европе. Вирус также распространяется в Южной Америке, Африке и Азии.

    Вирус может передаваться людям при контакте с домашней птицей, но эксперты говорят, что риск для здоровья людей невелик.

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