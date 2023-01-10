Иностранный рабочий погиб на производстве по переработке отходов в Волхове

В Волхове на производстве по переработке отходов погиб 21-летний рабочий-иностранец. Мужчина получил смертельные травмы при работе с гранулятором — устройством для превращения пластиковых отходов в гранулы. О фатальном происшествии 10 января сообщает 47news.



По данным областного портала, несчастный случай произошел, накануне — утром 9 января. Тело погибшего было обнаружено в чаше гранулятора.



В СК Ленобласти заявили о возбуждении уголовного дела по статье: «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведомство намерено, в частности, оценить соблюдение трудового законодательства на производстве ООО УК «Глобус».

