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    Иностранный рабочий погиб на производстве по переработке отходов в Волхове

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    В Волхове на производстве по переработке отходов погиб 21-летний рабочий-иностранец. Мужчина получил смертельные травмы при работе с гранулятором — устройством для превращения пластиковых отходов в гранулы. О фатальном происшествии 10 января сообщает 47news.

    По данным областного портала, несчастный случай произошел, накануне — утром 9 января. Тело погибшего было обнаружено в чаше гранулятора.

    В СК Ленобласти заявили о возбуждении уголовного дела по статье: «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведомство намерено, в частности, оценить соблюдение трудового законодательства на производстве ООО УК «Глобус».

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