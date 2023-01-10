В Москве крупный пожар на складе. Здание рушится, под боком — автохозяйство МВД

Пожарные второй час борются с огнём, охватившим здание автоцентра на северо-востоке Москвы 10 января. Горят две тысячи «квадратов», крыша обрушилась, на место прибыли вертолёты
Прокуратура Москвы
По данным столичного МЧС, огонь вспыхнул около половины второго часа дня на улице Добролюбова, 1. MSK1.RU пишет, что внутри находится несколько автоцентров, магазины воды, материалов для полиграфии и резиновых изделий, общежитие. Судя по картам, в одном из соседних зданий — на Добролюбова, 1а, — расположено автохозяйство полицейского главка.
По предварительной информации МЧС, горит складское помещение. Огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров, у здания обрушилась крыша.
К тушению привлекли 136 пожарных и два вертолёта. На место следует лаборатория для взятия проб воздуха.
«233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.
В четвёртом часу дня пожар удалось локализовать, тушение продолжается. Московская прокуратура начала проверку.