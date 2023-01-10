    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -11

    3 м/с, вос

    763мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.3eur75.08

    В Москве крупный пожар на складе. Здание рушится, под боком — автохозяйство МВД

    3257
    1 комментарий
    Фото: Прокуратура Москвы
    ПоделитьсяПоделиться

    Пожарные второй час борются с огнём, охватившим здание автоцентра на северо-востоке Москвы 10 января. Горят две тысячи «квадратов», крыша обрушилась, на место прибыли вертолёты

    Прокуратура Москвы

    По данным столичного МЧС, огонь вспыхнул около половины второго часа дня на улице Добролюбова, 1. MSK1.RU пишет, что внутри находится несколько автоцентров, магазины воды, материалов для полиграфии и резиновых изделий, общежитие. Судя по картам, в одном из соседних зданий — на Добролюбова, 1а, — расположено автохозяйство полицейского главка.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительной информации МЧС, горит складское помещение. Огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров, у здания обрушилась крыша.

    К тушению привлекли 136 пожарных и два вертолёта. На место следует лаборатория для взятия проб воздуха.

    «233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

    В четвёртом часу дня пожар удалось локализовать, тушение продолжается. Московская прокуратура начала проверку.

    Фото: Прокуратура Москвы

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар на складе
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close