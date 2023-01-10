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    В Ростовской области нашли предметы, похожие на обломки ракеты. Местные слышали громкие хлопки

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    Сотрудники полиции и МЧС оцепили место в Усть-Донецком районе Ростовской области, где, предположительно, нашли обломки ракеты. Об этом 10 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на районную администрацию.

    Обломки охотники обнаружили после взрыва и громких хлопков
    Обломки охотники обнаружили после взрыва и громких хлопковФото: читатель 161.RU
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    По словам собеседника агентства, предмет нашли накануне, тогда же его взяли под охрану и обезопасили зону. Сейчас его изучают эксперты. Говорить с уверенностью о том, что найден обломок ракеты, пока рано. Сделать это можно будет лишь после экспертного заключения.

    О громких хлопках, которые услышали жители нескольких населённых пунктов Усть-Донецкого района, портал 161.RU писал ещё вчера. Обломки заметили местные жители, которые шли с охоты. Собеседник медиа в силовых структурах заявил, что это части зенитной ракеты С-300. Они попали в поле в связи с работой ПВО. Всего было найдено два фрагмента — второй был в пяти километрах от первой находки.

    Обломки охотники обнаружили после взрыва и громких хлопков
    Обломки охотники обнаружили после взрыва и громких хлопковФото: читатель 161.RU

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