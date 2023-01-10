В Ростовской области нашли предметы, похожие на обломки ракеты. Местные слышали громкие хлопки

Сотрудники полиции и МЧС оцепили место в Усть-Донецком районе Ростовской области, где, предположительно, нашли обломки ракеты. Об этом 10 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на районную администрацию.
По словам собеседника агентства, предмет нашли накануне, тогда же его взяли под охрану и обезопасили зону. Сейчас его изучают эксперты. Говорить с уверенностью о том, что найден обломок ракеты, пока рано. Сделать это можно будет лишь после экспертного заключения.
О громких хлопках, которые услышали жители нескольких населённых пунктов Усть-Донецкого района, портал 161.RU писал ещё вчера. Обломки заметили местные жители, которые шли с охоты. Собеседник медиа в силовых структурах заявил, что это части зенитной ракеты С-300. Они попали в поле в связи с работой ПВО. Всего было найдено два фрагмента — второй был в пяти километрах от первой находки.