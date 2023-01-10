За прошедший год средний срок ипотечного кредита вырос с 19 до 22–24 лет

Средний срок ипотечного кредита увеличился. Как отмечают аналитики Банка «Санкт-Петербург», если в начале 2022 года он составлял около 19 лет, то на декабрь 2022 года средний срок составил уже 22–24 года.

По данным банка, средняя сумма жилищного кредита, взятого по программе «Семейной ипотеки», составила 6 млн руб. Средний срок, на который клиенты оформляют этот вид льготного кредита, — 24 года, а средний возраст заемщиков — 35 лет.

Сегодня этот продукт — один из самых популярных у клиентов банка, по итогам 2022 года объем его выдачи достиг 25% от общего количества заключенных ипотечных сделок.