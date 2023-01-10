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    За прошедший год средний срок ипотечного кредита вырос с 19 до 22–24 лет

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    Средний срок ипотечного кредита увеличился. Как отмечают аналитики Банка «Санкт-Петербург», если в начале 2022 года он составлял около 19 лет, то на декабрь 2022 года средний срок составил уже 22–24 года.

    По данным банка, средняя сумма жилищного кредита, взятого по программе «Семейной ипотеки», составила 6 млн руб. Средний срок, на который клиенты оформляют этот вид льготного кредита, — 24 года, а средний возраст заемщиков — 35 лет.

    Сегодня этот продукт — один из самых популярных у клиентов банка, по итогам 2022 года объем его выдачи достиг 25% от общего количества заключенных ипотечных сделок.

    Что касается «Ипотеки с господдержкой», то, по данным аналитиков БСПБ, средняя сумма такого кредита в декабре 2022 года составила 5,4 млн руб., а средняя стоимость объекта недвижимости, который покупают по этой программе, — 8 млн руб. В среднем первоначальный взнос по этому продукту в банке составил около 30%. Этот показатель не менялся на протяжении всего 2022 года.

    Напомним, программой «Семейная ипотека» теперь могут воспользоваться заемщики с двумя детьми до 18 лет. И по «Семейной», и по ипотеке с господдержкой максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн руб.— в остальных регионах.

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