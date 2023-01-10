Минэнерго не исключило дополнительных мер для ограничения дисконта на российскую нефть

Россия может принять дополнительные меры для ограничения возможного дисконта на нефть «до пределов, основанных на рыночных ценах». Об этом 10 января сообщило Министерство энергетики.

«Подробная информация… будет опубликована в ближайшее время, так же, как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов», — говорится в сообщении ведомства.

Решение о дополнительных мерах для ограничение дисконта будет принято по результатам мониторинга цен.

Евросоюз, страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на морские поставки российские нефти — 60 долларов за баррель.