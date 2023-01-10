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    Минэнерго не исключило дополнительных мер для ограничения дисконта на российскую нефть

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    Россия может принять дополнительные меры для ограничения возможного дисконта на нефть «до пределов, основанных на рыночных ценах». Об этом 10 января сообщило Министерство энергетики.

    «Подробная информация… будет опубликована в ближайшее время, так же, как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов», — говорится в сообщении ведомства.

    Решение о дополнительных мерах для ограничение дисконта будет принято по результатам мониторинга цен.

    Евросоюз, страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на морские поставки российские нефти — 60 долларов за баррель.

    Минэнерго напомнило, что президент Владимир Путин свои указом запретил с 1 февраля поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

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