Бывший сожитель оставил петербурженку без украшений, фотоаппарата, «айфона» и машины

Жительница Петербурга средь бела дня за раз лишилась ценных вещей и автомобиля. В краже она обвинила бывшего сожителя. Теперь в драме с привкусом криминала будет разбираться полиция.



В 15:45 9 января в полицию Калининского района Петербурга обратилась 38-летняя местная жительница. С ее слов, около 15:40 ее бывший сожитель, 43-летний житель Всеволожского района Ленобласти, похитил от дома 48 по Кондратьевскому проспекту ее KIA Optima 2019 года выпуска стоимостью 1,3 миллиона рублей, а из квартиры, где она живет, — принадлежащие ей ювелирные украшения, фотоаппарат и «айфон». Об этом «Фонтанке» стало известно 10 января.