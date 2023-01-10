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    Бывший сожитель оставил петербурженку без украшений, фотоаппарата, «айфона» и машины

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    Жительница Петербурга средь бела дня за раз лишилась ценных вещей и автомобиля. В краже она обвинила бывшего сожителя. Теперь в драме с привкусом криминала будет разбираться полиция.

    В 15:45 9 января в полицию Калининского района Петербурга обратилась 38-летняя местная жительница. С ее слов, около 15:40 ее бывший сожитель, 43-летний житель Всеволожского района Ленобласти, похитил от дома 48 по Кондратьевскому проспекту ее KIA Optima 2019 года выпуска стоимостью 1,3 миллиона рублей, а из квартиры, где она живет, — принадлежащие ей ювелирные украшения, фотоаппарат и «айфон». Об этом «Фонтанке» стало известно 10 января.

    Общий ущерб составил 1,42 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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