«Ъ»: В новогодние каникулы жители Петербурга ходили в торговые центры реже, чем в прошлом году

Во время новогодних каникул россияне обходили торговые центры чаще, чем в прошлом году, а покупательная способность в целом снизилась. Некоторые эксперты полагают, что прироста посещаемости стоит ожидать весной.



В первую неделю 2023 года Mall Index (показатель, который сообщает о числе посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) отстал от аналогичного периода 2022 года на 15 % в Москве и на 10 % в Петербурге. Об этом 10 января сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на Focus Technologies. Представитель компании Михаил Васильев заявил, что на настроения покупателей продолжали влиять желание сэкономить и снижение ассортимента магазинов из-за ухода зарубежных брендов.

