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    «Ъ»: В новогодние каникулы жители Петербурга ходили в торговые центры реже, чем в прошлом году

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    Во время новогодних каникул россияне обходили торговые центры чаще, чем в прошлом году, а покупательная способность в целом снизилась. Некоторые эксперты полагают, что прироста посещаемости стоит ожидать весной.

    В первую неделю 2023 года Mall Index (показатель, который сообщает о числе посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) отстал от аналогичного периода 2022 года на 15 % в Москве и на 10 % в Петербурге. Об этом 10 января сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на Focus Technologies. Представитель компании Михаил Васильев заявил, что на настроения покупателей продолжали влиять желание сэкономить и снижение ассортимента магазинов из-за ухода зарубежных брендов.

    Сравнивая нынешние показатели посещаемости со значениями до пандемии, президент Magic Group Александр Перемятов говорит об отставании в среднем на 30 %. Конверсия у некоторых ретейлеров сократилась в 1,5 раза.

    Васильев отмечает, что не исключён небольшой рост посещаемости весной: он связывает это с началом отложенного спроса — когда у потребителей сократятся запасы товаров, сформированные на волне ажиотажа прошлого года.

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