«Ъ»: В новогодние каникулы жители Петербурга ходили в торговые центры реже, чем в прошлом году

Во время новогодних каникул россияне обходили торговые центры чаще, чем в прошлом году, а покупательная способность в целом снизилась. Некоторые эксперты полагают, что прироста посещаемости стоит ожидать весной.
В первую неделю 2023 года Mall Index (показатель, который сообщает о числе посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) отстал от аналогичного периода 2022 года на
Сравнивая нынешние показатели посещаемости со значениями до пандемии, президент Magic Group Александр Перемятов говорит об отставании в среднем на
Васильев отмечает, что не исключён небольшой рост посещаемости весной: он связывает это с началом отложенного спроса — когда у потребителей сократятся запасы товаров, сформированные на волне ажиотажа прошлого года.