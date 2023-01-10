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    Крупная сумма денег пропала из комода в Казармах Саперного батальона в Петербурге

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    Полиция Центрального района после заявления местной жительницы пытается установить обстоятельства пропажи крупной суммы денег.

    Заявление в 78 отдел 75-летняя жительница Садовой улицы 8/7 (более известного как Казармы Саперного батальона) принесла накануне около четырех дня, стало известно «Фонтанке» 10 января. Она сообщила, что у нее из комода пропали накопления в размере 700 тыс. рублей. Незнакомцев в квартире, по её словам, не было. Последний раз деньги она видела в октябре прошлого года.

    Заявление у пенсионерки приняли.

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