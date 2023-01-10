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    «Похоже, у нас аномалия». Первый в истории запуск космических спутников из Великобритании закончился провалом

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    Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании закончился неудачей. Об этом 10 января сообщает агентство Reuters.

    В самой компании Virgin Orbit, занимавшейся запуском, заявили, что ракета столкнулась с аномалией, которая не позволила ей выйти на орбиту. «Похоже, у нас есть аномалия, которая помешала нам выйти на орбиту. Мы оцениваем информацию», — сообщила компания в соцсетях.

    Причины неудачного пуска пока не разглашаются.

    Фото: Virgin Orbit
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    Модифицированный самолет Boeing-747 с закрепленной двухступенчатой ракетой-носителем LauncherOne в понедельник вечером поднялся в воздух с территории аэропорта Ньюки для вывода девяти спутников на околоземную орбиту, уточняет ТАСС.

    Двигатель первой ступени ракеты отделился и работал положенные три минуты перед тем, как первая ступень ракеты отделилась. Затем должна была отсоединиться и вторая ступень ракеты, но этого не произошло.

    Фото: Virgin Orbit

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