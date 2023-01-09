    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -15

    4 м/с, ю-в

    765мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.3eur75.08

    Коронавируса как бы нет. В Саудовской Аравии отменили ограничения на хадж

    478
    обсудить

    Власти Саудовской Аравии приняли решение об отмене коронавирусных ограничений при организации хаджа в 2023 году. Об этом 9 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление королевского министерства по делам хаджа.

    «Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса; возрастных ограничений не будет», – говорят в ведомстве.

    Отмечается, что до пандемии COVID-19 в 2019 году около 2,6 миллиона человек совершили хадж. В следующие два года количество паломников ограничивалось и к 2022-му достигло 1 миллиона человек. Более того, был ограничен от 18 до 65 лет и возраст тех, кто мог присутствовать, и введена обязательная вакцинация, либо иммунитет к коронавирусу. Кроме того, был необходим документ об отсутствии хронических заболеваний.

    Хадж – паломничество в Мекку к месту основной святыни ислама. В 2023 году он должен начаться 26 июня. Постулаты религии гласят: хадж, при наличии здоровья и финансовых возможностей, должен хотя бы раз в жизни совершить каждый правоверный мусульманин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close