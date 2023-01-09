Коронавируса как бы нет. В Саудовской Аравии отменили ограничения на хадж

Власти Саудовской Аравии приняли решение об отмене коронавирусных ограничений при организации хаджа в 2023 году. Об этом 9 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление королевского министерства по делам хаджа.



«Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса; возрастных ограничений не будет», – говорят в ведомстве.

Отмечается, что до пандемии COVID-19 в 2019 году около 2,6 миллиона человек совершили хадж. В следующие два года количество паломников ограничивалось и к 2022-му достигло 1 миллиона человек. Более того, был ограничен от 18 до 65 лет и возраст тех, кто мог присутствовать, и введена обязательная вакцинация, либо иммунитет к коронавирусу. Кроме того, был необходим документ об отсутствии хронических заболеваний.