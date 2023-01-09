Привез гранаты и прогулялся с ними в магазин. В Саратове осудили участника боевых действий на Украине

В Саратове приговорили к колонии участника боевых действий на Украине, который привез домой найденные гранаты и патроны. Он спрятал их в квартире родственницы, а потом отправился с ними в магазин.



О подробностях дела 9 января сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда. В сентябре фигурант состоял в батальонной тактической группе и при передислокации подобрал несколько гранат и патронов в одном из окопов. На новом месте он не сдал находки на склад, как полагалось, а оставил у себя и увез из воинской части во время отпуска.

