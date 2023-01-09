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    Боевые действия на Украине

    Привез гранаты и прогулялся с ними в магазин. В Саратове осудили участника боевых действий на Украине

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    В Саратове приговорили к колонии участника боевых действий на Украине, который привез домой найденные гранаты и патроны. Он спрятал их в квартире родственницы, а потом отправился с ними в магазин.

    О подробностях дела 9 января сообщает пресс-служба Саратовского гарнизонного военного суда. В сентябре фигурант состоял в батальонной тактической группе и при передислокации подобрал несколько гранат и патронов в одном из окопов. На новом месте он не сдал находки на склад, как полагалось, а оставил у себя и увез из воинской части во время отпуска.

    Дома мужчина показал боеприпасы знакомому — они сложили гранаты в пакет и пошли в супермаркет в городе Пугачев, где хозяина находок задержала Росгвардия. Скоро сюрпризы нашлись и в квартире его родственницы.

    Проступка фигурант не отрицал. За незаконные действия со взрывоопасными предметами ему придется провести 2 года 6 месяцев в колонии общего режима.

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