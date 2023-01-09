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    Веет опасностью. Петербуржцев предупредили об очередном капризе погоды

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    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности — дело в сильном ветре. В прибрежных районах порывы будут достигать 15 метров в секунду.

    Предупреждение 9 января публикует пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр. Ожидается, что непогода продлится до 13 часов среды, а до этого времени петербуржцев и гостей города просят гулять осторожнее.

    По данным синоптиков, помимо сильного ветра в ночь на вторник в Северную столицу придет небольшой снег, температура составит -9...-11 градусов. Днем снег и ветер продолжатся, на улице потеплеет до -3...-5. На дорогах гололедица.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, порадует ли горожан погода на Старый Новый год.

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