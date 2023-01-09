Веет опасностью. Петербуржцев предупредили об очередном капризе погоды

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности — дело в сильном ветре. В прибрежных районах порывы будут достигать 15 метров в секунду.



Предупреждение 9 января публикует пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр. Ожидается, что непогода продлится до 13 часов среды, а до этого времени петербуржцев и гостей города просят гулять осторожнее.



По данным синоптиков, помимо сильного ветра в ночь на вторник в Северную столицу придет небольшой снег, температура составит -9...-11 градусов. Днем снег и ветер продолжатся, на улице потеплеет до -3...-5. На дорогах гололедица.

