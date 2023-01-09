В Москве арестовали участника аварии, в которой пострадали ребенок и семь взрослых

В Москве арестовали предполагаемого виновника аварии на Севастопольском проспекте, в которой пострадало несколько человек. Он останется под стражей до 5 марта.



Мужчина просил о домашнем аресте, сообщает 9 января пресс-служба столичной прокуратуры. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем тяжкий вред здоровью человека.



Ранее ведомство сообщало, что в ДТП пострадали ребенок и семь взрослых. «Фонтанка» показывала кадры с места аварии с тремя машинами — они чуть не сбили женщину с коляской.

