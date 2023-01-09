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    Боевые действия на Украине

    Соловьев предложил разрешить срочникам по желанию ехать на Украину. В Кремле ответили

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    Военнослужащие, которые проходят срочную службу в армии, имеют возможность подписать контракт. Об этом 9 января заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Любой срочник при желании может подписать контракт», — ответил он на вопрос о том, обсуждается ли вариант разрешить срочникам по желанию направляться в зону боевых действий на Украине.

    Ранее телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего «Воскресного вечера» предложил депутатам Госдумы подумать о том, чтобы дать возможность срочникам по желанию участвовать в СВО, например упростив для них условия заключения контракта. По словам журналиста, многие военнослужащие сами этого хотят и говорят: «Дайте повоевать, нас полгода готовят, мы можем, знаем, умеем, пустите нас туда».

    Присутствовавший в студии депутат Александр Бабаков пообещал, что парламентарии «очень плотно» поработают в весеннюю сессию, в том числе по этим вопросам. А его коллега по Думе Александр Калашников отметил, что по данной теме нужно обращаться к президенту.

    Согласно действующему законодательству, чтобы подписать контракт, срочник (без высшего или среднего профессионального образования) должен отслужить не менее трех месяцев.

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