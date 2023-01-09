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    Минобороны РФ предложило повысить оклады военным и силовикам

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    В России могут повысить денежное довольствие сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минобороны РФ.

    Соисполнителями указаны МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия. Повышение должно коснуться военнослужащих и сотрудников ведомств.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с 1 октября 2022 года денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала выросли на 4%. А в 2021 году министр говорил о том, что денежное довольствие военных в 2022–2023 годах будет индексироваться сверх плана. На эти цели ведомству дополнительно выделены 180,2 млрд рублей.

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