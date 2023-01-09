40-градусный угрожает Дедушке. В Вологодской области побит морозный рекорд

Температура бьёт рекорды на вотчине Деда Мороза. В Вологодской области минус перевалил за 40.



Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 января, прошедшей ночью столбик термометра в Великом Устюге опустился до –41,4 градуса. Это самая холодная ночь с 1987 года, когда был зафиксирован показатель –40,5.



На остальной территории региона минимальные температуры изменялись от –25 градусов на западе, до –41 градуса на востоке.



В Петербурге на смену морозам приходит оттепель. Старый Новый год горожане будут встречать при плюсовой температуре.

