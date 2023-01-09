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    40-градусный угрожает Дедушке. В Вологодской области побит морозный рекорд

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    Температура бьёт рекорды на вотчине Деда Мороза. В Вологодской области минус перевалил за 40.

    Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 января, прошедшей ночью столбик термометра в Великом Устюге опустился до –41,4 градуса. Это самая холодная ночь с 1987 года, когда был зафиксирован показатель –40,5.

    На остальной территории региона минимальные температуры изменялись от –25 градусов на западе, до –41 градуса на востоке.

    В Петербурге на смену морозам приходит оттепель. Старый Новый год горожане будут встречать при плюсовой температуре.

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