Указы – гостайна. В СПЧ рассказали о процедуре освобождения заключенных перед отправкой на Украину

Заключенные принимают участие в боевых действиях на Украине только после освобождения, однако документы об их помиловании являются государственной тайной. Об этом 9 января сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
5 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что помилование может осуществляться только указом президента, а сама процедура начинается еще в местах содержания. При этом он не смог подтвердить, что Владимир Путин подписывал какие-либо документы об освобождении бывших заключенных – бойцов «Вагнера».
Меркачева пояснила, что в данном случае указ президента о помиловании содержит сведения, составляющие государственную тайну в военной области – то есть данные, позволяющие идентифицировать человека. По ее словам, близкие заключенных из первой группы получили все документы, подтверждающие их освобождение. Бумаги были подписаны еще 5 июля, тогда же осужденных и «вывезли».
«Все такие указы закрыты, и мы их видеть не можем. Это объясняет то, что ФСИН спокойно совершенно людей освобождала. Иначе было бы очень странно… Я почти уверена, что ФСИН не взяла бы на себя такой риск, а тут она отпускает людей, которые уже освобождены. Есть документ. Я полагаю, что это ровно так и происходило», – сказала Меркачева.