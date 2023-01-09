Указы – гостайна. В СПЧ рассказали о процедуре освобождения заключенных перед отправкой на Украину

Заключенные принимают участие в боевых действиях на Украине только после освобождения, однако документы об их помиловании являются государственной тайной. Об этом 9 января сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.



5 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что помилование может осуществляться только указом президента, а сама процедура начинается еще в местах содержания. При этом он не смог подтвердить, что Владимир Путин подписывал какие-либо документы об освобождении бывших заключенных – бойцов «Вагнера».

