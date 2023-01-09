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    Небогато. В Петербурге отчитались о новогоднем «улове» нетрезвых водителей

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    Новогодние праздники в Петербурге оказались менее богаты на выпивших водителей. Пьян был каждый двенадцатый из доставленных к наркологам, а всего проверять пришлось немногим более сотни.

    Как сообщила 9 января заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова на пресс-конференции в ТАСС, с 31 декабря на медосвидетельствование доставили 110 водителей. Это на двадцать процентов меньше, чем в прошлом году. При этом алкогольное опьянение подтвердилось у девяти.

    Наркотическая статистика поводов для радости не добавила. К наркологам с подозрением на употребление запрещённого попали 66 водителей. Сколько из них действительно были под воздействием веществ, неизвестно — результаты исследований пока не готовы.

    Всего за праздничные выходные приняли 170 человек с алкогольной и наркозависимостью. Чуть больше двадцати из них попали на приём к специалистам впервые. Основной поток пациентов хлынул с 3–4 января: в день наркологи принимали по 20–30 человек, примерно пятеро поступали с белой горячкой.

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