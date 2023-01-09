Небогато. В Петербурге отчитались о новогоднем «улове» нетрезвых водителей

Новогодние праздники в Петербурге оказались менее богаты на выпивших водителей. Пьян был каждый двенадцатый из доставленных к наркологам, а всего проверять пришлось немногим более сотни.



Как сообщила 9 января заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова на пресс-конференции в ТАСС, с 31 декабря на медосвидетельствование доставили 110 водителей. Это на двадцать процентов меньше, чем в прошлом году. При этом алкогольное опьянение подтвердилось у девяти.

Наркотическая статистика поводов для радости не добавила. К наркологам с подозрением на употребление запрещённого попали 66 водителей. Сколько из них действительно были под воздействием веществ, неизвестно — результаты исследований пока не готовы.

