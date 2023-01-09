Правительство Финляндии следит за работой такси «Яндекса» в стране, но не может его запретить

Российскому такси Yango не могут запретить работать на территории Финляндии, поскольку «Яндекс» не нарушает законодательство страны. Это следует из ответов на неоднократные обращения в финский парламент.



Политические организации Финляндии обеспокоены потенциальной угрозой безопасности, которая исходит от работающих в стране российских компаний, особенно IT-гиганта Yandex, которому принадлежит служба такси Yango, сообщают 9 января финские СМИ. Страны Балтии запретили «Яндексу» оказывать услуги по перевозке пассажиров еще в апреле из-за того, что данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ. В парламенте Финляндии вопрос о запрете российского сервиса выносили на обсуждение пять раз, последний — 30 декабря.