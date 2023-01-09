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    Правительство Финляндии следит за работой такси «Яндекса» в стране, но не может его запретить

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    Российскому такси Yango не могут запретить работать на территории Финляндии, поскольку «Яндекс» не нарушает законодательство страны. Это следует из ответов на неоднократные обращения в финский парламент.

    Политические организации Финляндии обеспокоены потенциальной угрозой безопасности, которая исходит от работающих в стране российских компаний, особенно IT-гиганта Yandex, которому принадлежит служба такси Yango, сообщают 9 января финские СМИ. Страны Балтии запретили «Яндексу» оказывать услуги по перевозке пассажиров еще в апреле из-за того, что данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ. В парламенте Финляндии вопрос о запрете российского сервиса выносили на обсуждение пять раз, последний — 30 декабря.

    Однако российская компания не нарушает финские законы, поэтому Минтранс страны не находит причин для запрета сервиса Yango. «Правительство активно следит за деятельностью Yandex в Финляндии и за санкциями, наложенными ЕС», — говорится в ответах министра транспорта и коммуникаций Тимо Харакка и министра иностранных дел Пекки Хаависто на письменные вопросы в парламенте о возможном запрете Yandex и Yango в республике.

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