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    Петербурженка заплатит за сравнение сотрудника СДЭК с «одноглазым исполином невероятной силы»

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    Клиентка компании СДЭК обратилась к древнегреческой мифологии, чтобы выразить то сожаление, которое она испытала, не получив посылку из-за забытого паспорта. Сотрудника пункта выдачи она назвала «одноглазым циклопом». Тот отсылку не оценил. Подробности 9 января рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Данила Ижгузин (так зовут сотрудника) просил взыскать 10 тысяч рублей морального вреда с предпринимательницы Владлены Москварцевой. Он указал, что 8 декабря 2021 года в пункт пришла вышеупомянутая женщина, но обслужить ее не вышло, так как та забыла паспорт. В выдаче заказа ей отказали. Москварцева начала скандал, в адрес сотрудника СДЭК летели нецензурная лексика и оскорбления.

    «Она использовала в своей речи слова «неполноценные», назвала его «одноглазым циклопом». Все это происходило в присутствии его коллеги и клиентов. Далее ответчик вызвала наряд полиции, и истец вынужден был поехать в отдел полиции, где пробыл до 23:00», — сообщает объединенная пресс-служба судов.

    Москварцева в суд явилась, объяснила, что была возмущена отказом в обслуживании, так как другим клиентам якобы заказы выдавали без паспорта. «Одноглазого циклопа» оспаривать не стала, но заявила, что это устойчивое выражение, мифическое существо и вообще оскорблением не считается.

    Суд указал, что циклопы — одноглазые исполины с невероятной силой, необузданным характером и жутковатой внешностью. Звучит довольно обидно. Кроме этого, в стенах пункта звучали слова «неполноценные», «придурки» и так далее.

    Суд взыскал с Москварцевой в пользу Ижгузина компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

    Владлена Москварцева, по информации ее странички в соцсетях, окончила факультет искусства СПбГИК. Судя по учреждениям, которые предшествовали вузу, женщина в юности мечтала стать оперной певицей. Но жизнь распорядилась по-своему, Владлена ушла в бизнес, помогала депутату Госдумы с семенами и занималась другой, не оперной работой. Сейчас Москварцева продвигает проект «Ленинградский гектар» и идею «родовых поместий».

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