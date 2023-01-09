Петербурженка заплатит за сравнение сотрудника СДЭК с «одноглазым исполином невероятной силы»

Клиентка компании СДЭК обратилась к древнегреческой мифологии, чтобы выразить то сожаление, которое она испытала, не получив посылку из-за забытого паспорта. Сотрудника пункта выдачи она назвала «одноглазым циклопом». Тот отсылку не оценил. Подробности 9 января рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Данила Ижгузин (так зовут сотрудника) просил взыскать 10 тысяч рублей морального вреда с предпринимательницы Владлены Москварцевой. Он указал, что 8 декабря 2021 года в пункт пришла вышеупомянутая женщина, но обслужить ее не вышло, так как та забыла паспорт. В выдаче заказа ей отказали. Москварцева начала скандал, в адрес сотрудника СДЭК летели нецензурная лексика и оскорбления.

«Она использовала в своей речи слова «неполноценные», назвала его «одноглазым циклопом». Все это происходило в присутствии его коллеги и клиентов. Далее ответчик вызвала наряд полиции, и истец вынужден был поехать в отдел полиции, где пробыл до 23:00», — сообщает объединенная пресс-служба судов.

Москварцева в суд явилась, объяснила, что была возмущена отказом в обслуживании, так как другим клиентам якобы заказы выдавали без паспорта. «Одноглазого циклопа» оспаривать не стала, но заявила, что это устойчивое выражение, мифическое существо и вообще оскорблением не считается.