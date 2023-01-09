На Петроградской тушили дом, построенный на закате позапрошлого века. Есть пострадавшая

Семнадцать пожарных боролись с огнём, вспыхнувшим в квартире в Петроградском районе Петербурга 9 января. Пострадали кухня и хозяйка.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины одиннадцатого часа утра четыре расчёта выехали на Рыбацкую, 6–8. В доме, построенном в 1900 году, горела трёхкомнатная квартира. Очаг нашли в кухне.
Примерно через полчаса пожар ликвидировали. Обгорели четыре квадратных метра обстановки комнаты. Медицинская помощь потребовалась женщине, пострадавшую госпитализировали.