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    На Петроградской тушили дом, построенный на закате позапрошлого века. Есть пострадавшая

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    Семнадцать пожарных боролись с огнём, вспыхнувшим в квартире в Петроградском районе Петербурга 9 января. Пострадали кухня и хозяйка.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до половины одиннадцатого часа утра четыре расчёта выехали на Рыбацкую, 6–8. В доме, построенном в 1900 году, горела трёхкомнатная квартира. Очаг нашли в кухне.

    Примерно через полчаса пожар ликвидировали. Обгорели четыре квадратных метра обстановки комнаты. Медицинская помощь потребовалась женщине, пострадавшую госпитализировали.

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