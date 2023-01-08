Разборка под окнами дома в Мурино попала на видео. Нападавшего просили бросить нож

Разборка с ножом, свидетелями которой стали жители Мурино, частично попала на видео. Оно оказалась в распоряжении «Фонтанки» 8 января.
На кадрах виден момент нападения. Мужчину с оружием просят бросить его, но тот, очевидно, пренебрегает советом и делает выпад. Его оппонент отбегает на несколько метров.
Ранее «Фонтанка» писала, что накануне полицейские задержали 28-летнего мужчину, который размахивал ножом во дворе дома 23/11 по Воронцовскому бульвару в Мурино. Рождество он встречал в отделе полиции, а своего недруга «отправил» в больницу. Его госпитализировали с ранением спины. На видеозаписи заметен ещё один человек. Пытался ли он успокоить неприятелей — неясно.