Петербургский отряд «ЛизаАлерт» рассказал, сколько раз к ним обратились в 2022 году. Статистика удивила

В 2022 году петербургский отряд «ЛизаАлерт» принял и отработал 3 270 заявок. Это на 153 меньше, чем в 2021-м. Позитивной статистикой объединение поделилось 8 января в своём Telegram-канале.

Результат минувшего года, рассказали в организации, сумел по-хорошему удивить: в течение десяти лет число сообщений о пропавших людях только росло, но процесс внезапно затормозился в апреле.

«Хорошо бы эта закономерность сохранилась и дальше, а наша деятельность свелась бы к обучению и профилактическим занятиям», — добавили в объединении с примечанием о том, что это, конечно, больше фантазия, чем возможная реальность.