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    Петербургский отряд «ЛизаАлерт» рассказал, сколько раз к ним обратились в 2022 году. Статистика удивила

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    В 2022 году петербургский отряд «ЛизаАлерт» принял и отработал 3 270 заявок. Это на 153 меньше, чем в 2021-м. Позитивной статистикой объединение поделилось 8 января в своём Telegram-канале.

    Результат минувшего года, рассказали в организации, сумел по-хорошему удивить: в течение десяти лет число сообщений о пропавших людях только росло, но процесс внезапно затормозился в апреле.

    «Хорошо бы эта закономерность сохранилась и дальше, а наша деятельность свелась бы к обучению и профилактическим занятиям», — добавили в объединении с примечанием о том, что это, конечно, больше фантазия, чем возможная реальность.

    В обучении людей отряд также добился определённых результатов. В минувшем году, сообщили там, удалось провести 14 вводных лекций, нужные знания получили 28 старших поисковиков.

    «Начали создавать новое направление поисков на воде. 447 раз пришли к детям и их родителям с беседами о безопасности и сделали много других полезных вещей», — рассказали там и назвали главное: в 2022 году 2 545 поисков завершили со статусом «найдены, живы».

    Из общего числа заявок в минувшем году живыми были найдены 2 545 человек, погибшими — 197. Еще 69 человек не нашли.

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