Петербургский отряд «ЛизаАлерт» рассказал, сколько раз к ним обратились в 2022 году. Статистика удивила

В 2022 году петербургский отряд «ЛизаАлерт» принял и отработал
Результат минувшего года, рассказали в организации, сумел по-хорошему удивить: в течение десяти лет число сообщений о пропавших людях только росло, но процесс внезапно затормозился в апреле.
«Хорошо бы эта закономерность сохранилась и дальше, а наша деятельность свелась бы к обучению и профилактическим занятиям», — добавили в объединении с примечанием о том, что это, конечно, больше фантазия, чем возможная реальность.
В обучении людей отряд также добился определённых результатов. В минувшем году, сообщили там, удалось провести 14 вводных лекций, нужные знания получили 28 старших поисковиков.
«Начали создавать новое направление поисков на воде. 447 раз пришли к детям и их родителям с беседами о безопасности и сделали много других полезных вещей», — рассказали там и назвали главное: в 2022 году
Из общего числа заявок в минувшем году живыми были найдены