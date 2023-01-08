    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -17

    2 м/с, вос

    769мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Пожар начался у строящегося ЖК в Новосаратовке

    2694
    1 комментарий

    Бытовки воспламенились вблизи строящегося ЖК во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадрами с места происшествия вечером 8 января с «Фонтанкой» поделилась читательница Екатерина.

    По словам очевидицы, возгорание произошло около жилого комплекса «Город первых» в Новосаратовке. Она проезжала мимо приблизительно в 17:10. «На месте дежурят пожарные машины», — добавила женщина.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    На видеозаписи заметно, как густой дым растягивается в направлении ветра. За ограждением — яркие языки пламени.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, горело четыре вагончика на общей площади 56 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Работало две единицы техники и восемь человек личного состава.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close