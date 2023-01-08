Пожар начался у строящегося ЖК в Новосаратовке

Бытовки воспламенились вблизи строящегося ЖК во Всеволожском районе Ленинградской области. Кадрами с места происшествия вечером 8 января с «Фонтанкой» поделилась читательница Екатерина.
По словам очевидицы, возгорание произошло около жилого комплекса «Город первых» в Новосаратовке. Она проезжала мимо приблизительно в 17:10. «На месте дежурят пожарные машины», — добавила женщина.
На видеозаписи заметно, как густой дым растягивается в направлении ветра. За ограждением — яркие языки пламени.
читатель «Фонтанки»
Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, горело четыре вагончика на общей площади 56 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Работало две единицы техники и восемь человек личного состава.