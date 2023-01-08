Умер директор «Современника» Леонид Эрман

На 97 году жизни в Москве скончался директор «Современника» Леодин Эрман. Он стоял у истоков театра.
О смерти заслуженного деятеля искусств 8 января сообщает МХТ имени Чехова. Леонид Иосифович скончался накануне вечером. Прощание пройдет 10 января в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.
Леонид Эрман начал работать в «Современнике» с его основанием, был заведующим постановочной частью и финансовым директором театра. В 1976 году вслед за Олегом Ефремовым ушел во МХАТ, но через 13 лет вернулся на должность директора. В 2012 стал помощником ха в 1989 году снова вернулся в «Современник» уже директором театра. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ.