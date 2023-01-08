    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -18

    3 м/с, ю-в

    770мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Автор продолжения «Иронии судьбы» умер в Москве из-за проблем с легкими

    3308
    3 комментария

    Сценарист и писатель Алексей Слаповский скончался от пневмонии в столице 8 января. Он был одним из авторов сценария фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

    О смерти Слаповского сообщил режиссер Алексей Рудаков. Известно, что сценарист тяжело болел в начале декабря, у него была пневмония. Из больницы его выписали, показатели были в норме. Однако болезнь проявилась вновь, накануне он попал в реанимацию.

    Слаповский также был одним из авторов сценариев к сериалам «Участок» и «Остановка по требованию». Он написал несколько пьес, спектакли по которым ставили по всей стране и за ее пределами. Слаповский — лауреат многих литературных премий, он написал «Первое второе пришествие», «Анкету», «Качество жизни», «Синдром Феникса», «Неизвестность».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close