Автор продолжения «Иронии судьбы» умер в Москве из-за проблем с легкими

Сценарист и писатель Алексей Слаповский скончался от пневмонии в столице 8 января. Он был одним из авторов сценария фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

О смерти Слаповского сообщил режиссер Алексей Рудаков. Известно, что сценарист тяжело болел в начале декабря, у него была пневмония. Из больницы его выписали, показатели были в норме. Однако болезнь проявилась вновь, накануне он попал в реанимацию.

Слаповский также был одним из авторов сценариев к сериалам «Участок» и «Остановка по требованию». Он написал несколько пьес, спектакли по которым ставили по всей стране и за ее пределами. Слаповский — лауреат многих литературных премий, он написал «Первое второе пришествие», «Анкету», «Качество жизни», «Синдром Феникса», «Неизвестность».