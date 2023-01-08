«Мы отогревали его душу и отогрели её». Пёс, который пережил усыпление, нашёл себе новый дом

Пёс Цезарь, которому повезло выжить после процедуры усыпления, нашёл себе нового хозяина. Об этом сообщила Евгения Иконникова, директор петербургского приюта «Полянка», где собаку выхаживали с середины декабря.

«Мы очень старались для Цезаря сделать всё, что можно. Мы отогревали его душу, если душа есть у собак, а она есть. И отогрели её», — рассказала Иконникова. По словам женщины, в течение первых трёх дней после того, как пёс попал в приют, им было страшно за его здоровье. Животное вело себя абсолютно равнодушно и отрешённо. Позже Цезарь изменился, и его отдали в новый дом.

«Мы выбрали Светлану. Она Цезаря ждала с первого дня, она знала о нём с первого дня. Мы очень надеемся, что ему будет у неё хорошо. Мы будем следить, мы будем контролировать. И надеемся, Света нас не подведет. А Цезарь не подведёт Свету», — добавила Иконникова.

Новая владелица животного записала видео на фоне частного дома. Светлана рассказала, что узнала о псе от знакомой, в чьём подъезде он искал помощи. Уже тогда она была готова взять его к себе. «Я именно этого и хотела — пригреть у себя старую больную собаку. Хочу заботиться о Цезаре и помогать ему жить», — сказала она. Директор «Полянки» упомянула, что «воскресший» пёс может быть не единственным пострадавшим от людей, выдающих себя за ветеринаров. «Очень хочется, чтобы прокуратура, которая начала расследование, и полиция, куда тоже было подано заявление, не замяли это дело, чтобы оно получило широкую огласку, потому что Цезарь такой не один», — сказала она.