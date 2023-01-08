Правительство РФ взялось за женское равноправие. Со второй попытки планируется побороть разрыв в зарплатах

Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Об этом 8 января сообщается на сайте правительства РФ.

Ключевыми целями новой национальной стратегии стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия.