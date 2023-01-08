Правительство РФ взялось за женское равноправие. Со второй попытки планируется побороть разрыв в зарплатах

Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Об этом 8 января сообщается на сайте правительства РФ.
Ключевыми целями новой национальной стратегии стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия.
По мнению разработчиков стратегии, российские женщины не просто ориентированы на полную занятость и карьерный рост, но и хотят сочетать их с семейными обязанностями и воспитанием детей. Омрачает картину лишь то, что разрыв в заработной плате женщин и мужчин остаётся значительным — в среднем
В новой стратегии проблемы женщин предполагается решать за счёт, в частности, формирования у них интереса к техническим и технологическим специальностям, развития дистанционных форм занятости и участия в предпринимательстве.
План реализации новой стратегии еще только предстоит разработать. Осуществлять его будут в два этапа: с 2023-го по 2026-й год и с 2027-го по 2030-й год.