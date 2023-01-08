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    Правительство РФ взялось за женское равноправие. Со второй попытки планируется побороть разрыв в зарплатах

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    Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Об этом 8 января сообщается на сайте правительства РФ.

    Ключевыми целями новой национальной стратегии стали соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия.

    По мнению разработчиков стратегии, российские женщины не просто ориентированы на полную занятость и карьерный рост, но и хотят сочетать их с семейными обязанностями и воспитанием детей. Омрачает картину лишь то, что разрыв в заработной плате женщин и мужчин остаётся значительным — в среднем 28 %. А доля женщин в отраслях, где заработная плата ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80 %. В этом плане со времен действия предыдущей концепции о женских правах, реализация которой завершилась в 2022 году, ничего не изменилось.

    В новой стратегии проблемы женщин предполагается решать за счёт, в частности, формирования у них интереса к техническим и технологическим специальностям, развития дистанционных форм занятости и участия в предпринимательстве.

    План реализации новой стратегии еще только предстоит разработать. Осуществлять его будут в два этапа: с 2023-го по 2026-й год и с 2027-го по 2030-й год.

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