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    Из-за гаража петербуржец стрелял в председателя кооператива и расстался с жизнью

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    Звуки выстрелов были слышны рождественским вечером на одной из улиц Калининского района. Позже там нашли труп мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 января.

    О стрельбе на территории гаражного кооператива № 32 по улице Руставели полицейским рассказал охранник. Прибывший наряд обнаружил в одной из бытовок тело 64-летнего пенсионера из Пермского края с раной на шее. Там же находился и 78-летний председатель с пулевым ранением живота. Его отвезли в больницу.

    Известно, что раньше у погибшего был гараж, но из-за неоплаты членских взносов он его лишился — собственность перешла кооперативу. Накануне вечером мужчина пришёл к председателю с ружьём и выстрелил в него, после чего самовольно расстался с жизнью.

    Изъятое полицейскими оружие не числится в базе данных. На месте происшествия также нашли несколько патронов и гильзу.

    Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    © Фонтанка.Ру

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