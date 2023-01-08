Из-за гаража петербуржец стрелял в председателя кооператива и расстался с жизнью

Звуки выстрелов были слышны рождественским вечером на одной из улиц Калининского района. Позже там нашли труп мужчины. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 января.

О стрельбе на территории гаражного кооператива № 32 по улице Руставели полицейским рассказал охранник. Прибывший наряд обнаружил в одной из бытовок тело 64-летнего пенсионера из Пермского края с раной на шее. Там же находился и 78-летний председатель с пулевым ранением живота. Его отвезли в больницу.

Известно, что раньше у погибшего был гараж, но из-за неоплаты членских взносов он его лишился — собственность перешла кооперативу. Накануне вечером мужчина пришёл к председателю с ружьём и выстрелил в него, после чего самовольно расстался с жизнью.