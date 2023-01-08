В Германии задержали гражданина Ирана, который готовил теракт с отравляющим веществом

По подозрению в подготовке теракта в Германии задержан гражданин Ирана и, как полагают журналисты, его брат. Он намеревался устроить взрыв с отравляющим веществом.

Как пишет Bild, иранца вывели из дома в городе Кастроп-Рауксель около полуночи 8 января. Вместе с ним в полицию отправился еще один молодой человек — скорей всего, его брат. Считается, что задержанный готовил теракт с использованием рицина, а также высокотоксичного цианида. Цели нападения пока не звучали.

Известно, что данные на иранца поступили немецким спецслужбам от «дружественной разведки».