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    В Германии задержали гражданина Ирана, который готовил теракт с отравляющим веществом

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    По подозрению в подготовке теракта в Германии задержан гражданин Ирана и, как полагают журналисты, его брат. Он намеревался устроить взрыв с отравляющим веществом.

    Как пишет Bild, иранца вывели из дома в городе Кастроп-Рауксель около полуночи 8 января. Вместе с ним в полицию отправился еще один молодой человек — скорей всего, его брат. Считается, что задержанный готовил теракт с использованием рицина, а также высокотоксичного цианида. Цели нападения пока не звучали.

    Известно, что данные на иранца поступили немецким спецслужбам от «дружественной разведки».

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