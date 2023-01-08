В Минобороны рассказали об операции возмездия за удар по Макеевке: новости об СВО за 8 января

В Минобороны РФ сообщили, что в результате операции возмездия уничтожено более 600 украинских военных Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 января 2023 года.



В Минобороны рассказали об операции возмездия за удар по Макеевке В Минобороны заявили, что реализовали операцию возмездия в ответ на ракетный удар ВСУ по Макеевке. 2 января, по информации ведомства, 89 военных погибли в результате обстрела одного из подразделений российских ВС. Удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США. Погибшими оказались военнослужащие из Самарской области.

— В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии № 28 находились более 700 военных и в общежитии № 47 — более 600, — сообщили в министерстве. По данным ведомства, в результате массированного ракетного удара по общежитиям погибли более 600 украинских военных. Из украинского плена вернули 50 российских военных В Минобороны РФ сообщили, что сегодня после переговоров удалось вернуть очередных пленных российских военных. — Пятьдесят российских военных, которым грозила смертельная опасность, возвращены России в результате переговоров с украинской стороной. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации, — рассказали в ведомстве.



Позднее в Киеве подтвердили обмен пленными с Россией. Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 50 украинских военных. По его словам, среди них 33 офицера, а также 17 рядовых и сержантов. Ермак уточнил, что Украина получила попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также в Мариуполе, под Бахмутом (Артемовск), в Киевской, Черниговской и Херсонской областях, а также в других регионах.



Несколько дней назад глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в декабре 2022 года из украинского плена вернулись около 200 российских военнослужащих.

Взрыв на газопроводе в ЛНР Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по статье о диверсии по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным МВД ЛНР, мощность взрывного устройства составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

— Факт подрыва газопровода согласно статье 281 УК РФ квалифицирован как диверсия. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, — говорится в сообщении.



Вечером 7 января в городе Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. В администрации Лутугинского района сообщили, что около 13 тысяч человек и свыше 20 социальных объектов остались без газоснабжения. Позже пресс-служба «Луганскгаза» заявила, что газопровод восстановлен. По предварительной информации МЧС ЛНР, причиной происшествия мог стать подрыв газопровода.

Губернатор Курской области прошел обучение в лагере ЧВК «Вагнер» Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что провел первую неделю января в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». По его словам, вместе с ним в учебном центре занимались члены областной администрации.



— Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер» в окружении настоящих мужчин — патриотов России,— написал губернатор в своем телеграм-канале.



Так губернатор Курской области проходил обучение в ЧВК «Вагнер» Роман Старовойт / Т.me

Он также опубликовал видео, на котором запечатлены военные учения — лица некоторых участников тренировочных мероприятий замазаны. Ролик заканчивается кадрами, на которых запечатлен сам Роман Старовойт в военной форме, сидящий на броне танка с автоматом в руках. Также, по словам губернатора, тренинги в лагере подготовки прошли несколько сотен жителей Курской области. Роман Старовойт рассказал, что занятия проводят для людей, из которых может быть сформирован мобилизационный резерв и создана территориальная оборона.