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    Дожить до февраля. Какие еще праздники ждут нас в 2023 году

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    Фото: Правительство РФ
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    Верить в это не хочется, но новогодние и рождественские каникулы подходят к концу. Уже в понедельник, 9 января, для многих начнется новый рабочий год (хотя для кого-то он уже давно стартовал). Но грустить не стоит — праздников хватит на всех.

    Всего в 2023 году (при пятидневной рабочей неделе) будет 247 рабочих дней, а выходных/праздничных — 118. Так как 1 и 8 января выпали на воскресенье, их перенесли на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

    Ближайшие длинные выходные подарит россиянам День защитника Отечества (с 23 по 26 февраля). В Международный женский день отдыхать будем только 8 марта.

    Майские праздники — с 29 апреля по 1 мая (Праздник Весны и Труда) и с 6 по 9 мая (День Победы). Выходные в честь Дня России — с 10 по 12 июня. А потом только День народного единства, который «затянется» на три дня (с 4 по 6 ноября).

    Фото: Правительство РФ

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