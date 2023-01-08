Дожить до февраля. Какие еще праздники ждут нас в 2023 году

Верить в это не хочется, но новогодние и рождественские каникулы подходят к концу. Уже в понедельник, 9 января, для многих начнется новый рабочий год (хотя для кого-то он уже давно стартовал). Но грустить не стоит — праздников хватит на всех.

Всего в 2023 году (при пятидневной рабочей неделе) будет 247 рабочих дней, а выходных/праздничных — 118. Так как 1 и 8 января выпали на воскресенье, их перенесли на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.



Ближайшие длинные выходные подарит россиянам День защитника Отечества (с 23 по 26 февраля). В Международный женский день отдыхать будем только 8 марта.

