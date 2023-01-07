При столкновении поездов в метро Мехико пострадали 23 человека

При столкновении поездов в метро Мехиков один человек и 23 пострадали. Инцидент произошел утром 7 января на третьей линии между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города, сообщают власти города в социальных сетях.



В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека, все они спасены. Прокуратура ведет расследование. О причинах случившегося не сообщается.



За последние три года в метро Мехико произошло несколько крупных ЧП, В мае 2021 года пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом, погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя в марте 2020 года один человек погиб и 41 пострадал.

