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    При столкновении поездов в метро Мехико пострадали 23 человека

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    При столкновении поездов в метро Мехиков один человек и 23 пострадали. Инцидент произошел утром 7 января на третьей линии между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города, сообщают власти города в социальных сетях.

    В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека, все они спасены. Прокуратура ведет расследование. О причинах случившегося не сообщается.

    За последние три года в метро Мехико произошло несколько крупных ЧП, В мае 2021 года пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом, погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя в марте 2020 года один человек погиб и 41 пострадал.

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