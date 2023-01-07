Спасатели в Петербурге доставали мужчину с острова в Невской губе. Холод ему серьёзно навредил

Спасатели в Петербурге пришли на помощь 38-летнему мужчине, который добрался до острова Голова Дамбы в четырёх километрах от берега. Об этом 7 января рассказали в пресс-службе городского управления МЧС.

Сообщение о рыбаке, который, вероятно, был сильно пьян, поступило вечером в субботу. «Путешественника» доставили на сушу и передали медикам. Врачи диагностировали у него обморожение и переохлаждение.

«После осмотра госпитализирован. Также на берег были доставлены еще два рыбака, медицинская помощь не потребовалась», — подытожили в пресс-службе.