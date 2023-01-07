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    В Узбекистане после смерти 20 детей остановили продажу всех препаратов индийской Marion Biоtech

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    Министерство здравоохранения Узбекистана приостановило реализацию всех препаратов индийской компании Marion Biоtech. В средствах «Док-1 Макс» и «Амбронол» нашли опасные токсины. Ранее от приема лекарств от кашля в республике скончались около 20 детей.

    Углубленный контроль качества показал, что в некоторых сериях препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» вместо пропиленгликоля или вместе с ним содержались этиленгликоль и диэтиленгликоль, пишет 7 января «Коммерсантъ».

    Ранее таблетки и сироп «Док-1 Макс» сняли с продажи в аптеках. По факту гибели детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело. Сотрудникам импортера препарата — «Научного центра стандартизации лекарственных средств» — грозит до 15 лет лишения свободы.

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