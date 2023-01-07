В Рождество ушёл из жизни настоятель Николо-Богоявленского морского собора Богдан Сойко

Настоятель Николо-Богоявленского морского собора в Петербурге, протоиерей Богдан Сойко умер в Рождество. Ему было 84 года. Об этом 7 января на своей странице во «ВКонтакте» сообщил иерей храма Успения Пресвятой Богородицы на Троицком поле Вячеслав Поляничко.



«Сегодня отошёл ко Господу наш наставник, протоиерей Богдан Сойко. Упокой Господи душу новопреставленного Раба Твоего!» — говорится в записи.

В пресс-службе петербургской митрополии РПЦ уточнили, что причиной его смерти стал сердечный приступ: «Скончался, отслужив утром праздничную рождественскую литургию, причастившись».