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    В Рождество ушёл из жизни настоятель Николо-Богоявленского морского собора Богдан Сойко

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    Настоятель Николо-Богоявленского морского собора в Петербурге, протоиерей Богдан Сойко умер в Рождество. Ему было 84 года. Об этом 7 января на своей странице во «ВКонтакте» сообщил иерей храма Успения Пресвятой Богородицы на Троицком поле Вячеслав Поляничко.

    «Сегодня отошёл ко Господу наш наставник, протоиерей Богдан Сойко. Упокой Господи душу новопреставленного Раба Твоего!» — говорится в записи.

    В пресс-службе петербургской митрополии РПЦ уточнили, что причиной его смерти стал сердечный приступ: «Скончался, отслужив утром праздничную рождественскую литургию, причастившись».

    В 1982 году священнослужитель был назначен наместником Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, а в 1987-м — настоятелем Николо-Богоявленского кафедрального морского собора. С 1969 по 2012 год он был преподавателем в Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии.

    В 2012 году святейший патриарх Кирилл наградил Богдана Сойко орденом преподобного Сергия Радонежского I степени за многолетнее служение церкви, а также по случаю 250-летия со дня освящения Николо-Богоявленского морского собора. Спустя шесть лет, в 2018 году, его наградили правом ношения второго креста с украшениями в связи с 80-летием.

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