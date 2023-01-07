В Барнауле алабай насмерть загрыз женщину-врача

Среднеазиатская овчарка насмерть загрызла 58-летнюю женщину в Барнауле. Инцидент произошел на Боровой улице в поселке Пригородный, пишет 7 января «Алтайская правда» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нейтрализовали собаку.
По факту гибели женщины организована доследственная проверка.
Знакомая погибшей рассказала «Газете.Ru», что женщина каждый день приезжала кормить собак, которые жили на участке и охраняли дом. По ее словам, она была известным урологом-андрологом, преподавателем медуниверситета.
«Собаки жили на территории ее дома, сторожили его. Она каждый день приезжала их кормить, никаких нападений не было, никогда на них не жаловалась. Но чья собака напала, не знаю. Не помню, чтобы она алабая заводила. Что могло послужить причиной агрессии, неизвестно. Алкоголь исключается, она всегда за рулем», — сказала женщина.