Греция построит забор по всей длине границы с Турцией

Греция возведет 140-километровый забор на сухопутной границе с Турцией по реке Эврос, об этом в интервью рассказал министр защиты граждан Такис Теодорикакос. Текст интервью опубликовало 7 января возглавляемое чиновником ведомство.



Строительство первого этапа в 35 км оценивается в 100 млн евро, власти страны планируют дать старт проекту немедленно. Тендер будет объявлен после того, как министерство финансов Греции даст свое одобрение проекту.

В 2022 году, привел Теодорикакос данные, греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тысяч нелегальных мигрантов и задержала 1,3 тысячи человек, подозреваемых в торговле людьми. Многие из торговцев уже предстали перед судом. Власти Греции полагают, что проблему нелегальной миграции «инициирует и использует соседняя Турция».