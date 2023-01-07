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    Греция построит забор по всей длине границы с Турцией

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    Греция возведет 140-километровый забор на сухопутной границе с Турцией по реке Эврос, об этом в интервью рассказал министр защиты граждан Такис Теодорикакос. Текст интервью опубликовало 7 января возглавляемое чиновником ведомство.

    Строительство первого этапа в 35 км оценивается в 100 млн евро, власти страны планируют дать старт проекту немедленно. Тендер будет объявлен после того, как министерство финансов Греции даст свое одобрение проекту.

    В 2022 году, привел Теодорикакос данные, греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тысяч нелегальных мигрантов и задержала 1,3 тысячи человек, подозреваемых в торговле людьми. Многие из торговцев уже предстали перед судом. Власти Греции полагают, что проблему нелегальной миграции «инициирует и использует соседняя Турция».

    Общая протяженность границы между Турцией и Грецией составляет около 200 километров. В 2012 году Греция уже построила 4-метровую стену для предотвращения неконтролируемого потока мигрантов из Турции. В 2020 году после попытки тысяч мигрантов прорваться в страну власти возвели 26-километровый забор.

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