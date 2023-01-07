    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, зап

    773мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Сладкоежка разбушевался. Житель Кондопоги устроил в петербургском магазине погром из-за конфет

    4319
    10 комментариев

    Полиция Центрального района Петербурга задержала мужчину за попытку кражи конфет из магазина. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МВД.

    В канун Рождества в 28-й отдел полиции поступило сообщение от управляющего магазином на Колокольной улице. 21-летний сотрудник рассказал о неадекватном посетителе, который около девяти вечера, пытаясь украсть две коробки конфет, угрожал ножом, а после в прямом смысле прошел сквозь дверь, разбив стекло.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Вскоре недалеко от места преступления по горячим следам задержали 43-летнего жителя Кондопоги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close