Сладкоежка разбушевался. Житель Кондопоги устроил в петербургском магазине погром из-за конфет

Полиция Центрального района Петербурга задержала мужчину за попытку кражи конфет из магазина. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ГУ МВД.
В канун Рождества в 28-й отдел полиции поступило сообщение от управляющего магазином на Колокольной улице. 21-летний сотрудник рассказал о неадекватном посетителе, который около девяти вечера, пытаясь украсть две коробки конфет, угрожал ножом, а после в прямом смысле прошел сквозь дверь, разбив стекло.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Вскоре недалеко от места преступления по горячим следам задержали 43-летнего жителя Кондопоги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.