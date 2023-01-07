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    Около 40 домов под Всеволожском вторые сутки живут без воды

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    В результате коммунальной аварии во Всеволожском районе Ленобласти около 40 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 2000 человек, вторые сутки живут без воды, пишет 7 января портал 47news.

    Сообщение, что на Верхней улице в деревне Старая без воды после прорыва на водопроводе остались десятки домов, поступило в аварийную службу около 7 часов вечера 6 января. По словам жителей, вода пропала около 5 вечера, но трактор для работ пригнали только в полночь, техника поработала несколько часов и уехала.

    Пострадавшие рассказывают, что им приходится топить снег, так как в местных магазинах вода закончилась. В управляющей компании «ВК Ладога» на звонки не отвечают, констатируют жители.

    Водопровод находится в ведении компании «Водоканал Ладога». В фирме заявили, что ночью техника не работала, так как это было бы очень шумно, и заверили, что до конца дня аварию устранят.

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