Около 40 домов под Всеволожском вторые сутки живут без воды

В результате коммунальной аварии во Всеволожском районе Ленобласти около 40 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 2000 человек, вторые сутки живут без воды, пишет 7 января портал 47news.



Сообщение, что на Верхней улице в деревне Старая без воды после прорыва на водопроводе остались десятки домов, поступило в аварийную службу около 7 часов вечера 6 января. По словам жителей, вода пропала около 5 вечера, но трактор для работ пригнали только в полночь, техника поработала несколько часов и уехала.

Пострадавшие рассказывают, что им приходится топить снег, так как в местных магазинах вода закончилась. В управляющей компании «ВК Ладога» на звонки не отвечают, констатируют жители.