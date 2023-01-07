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    Сборная России по футболу больше не будет носить форму Adidas

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    У Российского футбольного союза будет новый технический спонсор вместо немецкой компании Adidas, с которой сборная страны сотрудничает с 2008 года. Об этом 7 января ТАСС сообщил президент союза Александр Дюков.

    «Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор», — приводит агентство слова главы РФС.

    Летом 2021 года Adidas и РФС заключили новое соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2026 года. Однако 1 марта прошлого года немецкая компания приостановила действие соглашения. Осенью сборная России все равно сыграла три товарищеских матча в форме Adidas.

    После начала боевых действий на Украине российская сборная была отстранена от участия в отборочном турнире чемпионата мира в Катаре и жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2024 года. Команда также лишена права участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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