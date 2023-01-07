Сборная России по футболу больше не будет носить форму Adidas

У Российского футбольного союза будет новый технический спонсор вместо немецкой компании Adidas, с которой сборная страны сотрудничает с 2008 года. Об этом 7 января ТАСС сообщил президент союза Александр Дюков.



«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор», — приводит агентство слова главы РФС.

Летом 2021 года Adidas и РФС заключили новое соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2026 года. Однако 1 марта прошлого года немецкая компания приостановила действие соглашения. Осенью сборная России все равно сыграла три товарищеских матча в форме Adidas.