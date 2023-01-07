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    Республиканец Маккарти избран спикером Палаты представителей США после 15 туров голосования

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    Несколько дней переговоров и 15 туров голосования потребовались для избрания спикера Палаты представителей, которым стал представитель Республиканской партии Кевин Маккарти, сообщает 7 января CNN.

    Как отмечается, 216 американских законодателей проголосовали за Маккарти, 212 — за лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, еще шестеро не отдали свой голос ни одному из кандидатов.

    Избрание Маккарти спикером Палаты представителей было осложнено попыткой группы республиканцев сорвать его заявку. Речь идет в основном о представителях правого крыла партии, некоторые из которых — сторонники Трампа. В итоге голосование растянулось на 15 туров.

    Республиканская партия имеет незначительное большинство в Палате представителей — 222 мандата, у демократов 212 мест.

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