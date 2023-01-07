В Белоруссии легализовали использование пиратского контента из недружественных стран

Как указано в тексте законопроекта, он был принят для «обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни».

В Белоруссии разрешили использовать фильмы, музыку и ПО из недружественных стран без разрешения правообладателей.

Документ разрешает использование фильмов, музыки и компьютерных программ из недружественных стран, разрешение правообладателей для этого больше не требуется. Однако за их использование необходимо выплачивать вознаграждение на счета патентного органа. Если средства не будут использованы в течение трех лет, они будут перечислены в казну Белоруссии в качестве дохода государства.

Кроме того, закон разрешает ввозить в республику товары без разрешения правообладателя из любых стран. Для этого товар должен быть включен в перечень «существенно важных».