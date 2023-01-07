    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -11

    1 м/с, зап

    773мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    В Белоруссии легализовали использование пиратского контента из недружественных стран

    2803
    35 комментариев

    В Белоруссии разрешили использовать фильмы, музыку и ПО из недружественных стран без разрешения правообладателей.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый парламентом законопроект об использовании интеллектуальной собственности из недружественных стран без разрешения правообладателей, пишет «Коммерсантъ» 7 января. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

    Как указано в тексте законопроекта, он был принят для «обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни».

    Документ разрешает использование фильмов, музыки и компьютерных программ из недружественных стран, разрешение правообладателей для этого больше не требуется. Однако за их использование необходимо выплачивать вознаграждение на счета патентного органа. Если средства не будут использованы в течение трех лет, они будут перечислены в казну Белоруссии в качестве дохода государства.

    Кроме того, закон разрешает ввозить в республику товары без разрешения правообладателя из любых стран. Для этого товар должен быть включен в перечень «существенно важных».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close