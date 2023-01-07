РБК посчитал, на сколько подорожало содержание домашних животных в России

По итогам 2022 года в России серьезно выросли цены на корма для домашних животных, прививки и ветеринарию. Еда для питомцев, к примеру, подорожала на треть, пишет 7 января РБК.



За год (за период с ноября 2021 по ноябрь 2022 года) средние потребительские цены на килограмм корма для питомцев выросли в целом по России на 32,2% (с 236,22 до 312,31 рублей), на 32,4% — в Петербурге (с 232,55 до 308 рублей) и на 22,5% — в Москве (с 265,94 до 325,88 рублей).

Средние цены на клинический осмотр ветеринаром животного поднялись в целом по России на 28,1% (с 416,84 до 533,98 рублей), на 16,9% в Петербурге (с 781,96 до 913,84 рублей) и на 22,8% — в Москве (с 629,23 до 772,5 рублей).