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    В Сочельник петербурженка перестала верить в чудеса и пошла в полицию

    1990
    4 комментария

    Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением на неизвестного «брокера», который убедил ее начать зарабатывать на бирже. Итог невеселый — пенсионерка лишилась 2,3 млн рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 января.

    68-летняя пенсионерка пришла в отдел накануне — в Сочельник и в своей день рождения. Она рассказала, что какой-то мужчина с сентября по декабрь звонил ей, представляясь сотрудником брокерской компании. Под предлогом заработка он убедил ее перевести на специальные счета 2 млн 320 тыс. руб.

    Вероятно, в праздники женщину навестили родные, они и поторопили ее обратиться в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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