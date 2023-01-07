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    Морозный антициклон медленно уходит из Петербурга

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    Антициклон медленно уходит на юг из Петербурга, но сохраняет свое влияние в городе. Погода 7 января будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, пишет ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

    Температура воздуха −7…−9°, в Ленинградской области −7…−12°, местами до −15…−20°. Ветер юго-восточный 1–6 м/с.

    Москва оказалась в центральной части антициклона, наполненного морозным арктическим воздухом, поэтому температурные показатели ожидаются на 15–16° ниже климатической нормы. Температура воздуха −19…−21°, по области −18…−23°, местами до −25°.

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