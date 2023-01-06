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    Двор заполнил густой туман. В сочельник на Варшавской улице прорвало трубу

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    Труба теплосети на Варшавской улице в Петербурге явила миру брешь в канун самой холодной ночи года. Из-за минусовой температуры двор дома 41, к. 4, быстро заполнился густым белым паром.

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    Как рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные работы по адресу проводятся с 20:00 6 января до 9 утра 7 января. В этот период горячее водоснабжение будет подаваться в полном объеме, отопление — по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий.

    «В зоне дефекта находились несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — добавили в компании.

    По данным «Фонтанки», в зоне дефекта находятся около 50 домов.

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